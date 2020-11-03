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Bıçaklı saldırının travması geçmeden… Paris’te palalı saldırgan alarmı

Nice'deki bıçaklı saldırı dehşetinin yankıları sürerken bugün Fransa'nın başkenti Paris'te korku dolu dakikalar yaşandı. Elinde palayla dolaşan bir kişi olduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Şüpheli otel odasında gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:12, 03/11/2020
Haberler Dünya
Bıçaklı saldırının travması geçmeden… Paris’te palalı saldırgan alarmı

Fransa’da öğretmen Samuel Paty’nin Hz. Muhammed ile alay eden bir karikatürü sınıfta göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesiyle zirve yapan kaos ortamı sürüyor.

30 Ekim’de Tunuslu mülteci Brahim Aioussaoi, İtalya üzerinden geldiği Nice’de dehşet saçmıştı. Aioussaoi’nin Notre Dame Kilisesi yakınlarında ikisi kadın üç kişiyi katletmesinin ardından ülkede panik havası hakim.

OTELDE GÖZALTINA ALINDI

Bugün başkent Paris’te ‘palalı saldırgan’ korkusu yaşandı. Père Lachaise bölgesinde bir kişinin elinde palayla yürüdüğünü görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri alarma geçerken, adı açıklanmayan şüpheli girdiği otelde gözaltına alındı.

Fransız polisinin soruşturması sürerken, panik yaratan olayda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI: YENİ SALDIRILAR OLABİLİR

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa’nın “İslamcı ideolojiyle savaşta olmasından” dolayı Fransa topraklarında yeni saldırılar olabileceğini söylemişti. RTL’ye konuşan Darmanin, “Hem içeride hem de dışarıdaki düşmana karşı savaş halindeyiz. Bu tarz korkunç saldırıların tekrarlanabileceğini anlamalıyız” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:16:09,
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