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Biden’dan çarpıcı açıklama: Dört siyahi kadın aday yardımcı listemde

ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden, ırkçılık tartışmalarının zirve yaptığı dönemde çarpıcı bir çıkışta bulundu. Biden, Başkan yardımcılığı için 4 siyahi kadın adayın listesinde olduğunu söyledi.

Tayfun HOPALI / ABD
08:13 -
Haberler Dünya
Biden’dan çarpıcı açıklama: Dört siyahi kadın aday yardımcı listemde

Obama döneminde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Joe Biden, MSNBC’den Joy Reid’e yaptığı açıklamada, “Siyahi kadınlar tüm siyasi kariyerimi destekledi. Ben onlara sadıktım ve onlar da bana sadık oldular” dedi.

Biden, Trump'ın COVID-19 ile ilgili yaptığı çalışma ve kararlarda başarısız olduğunu söyleyerek sert bir şekilde eleştirdi.

Biden, “Beyaz Saray yönetiminde bu kadar kendi kendine görev yapan bir Başkan görmedim. Seçimleri kazandıktan sonra her ABD vatandaşına aşı dağıtımını koordine etmek ve daha fazla test yapmak için 25 milyar dolar harcayacağım. Küçük işletmelere federal teşvik yardımı vermeye devam edeceğim” dedi.

Son güncelleme: 08:18 21.07.2020
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