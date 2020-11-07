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Biden önde giderken Beyaz Saray’da dikkat çeken istifa: Gemiyi ilk terk eden Ja’Ron Smith oldu

ABD seçimlerinde Joe Biden zafere adım adım ilerlerken, Trump yönetimindeki Beyaz Saray'da istifalar başladı. ABD medyası gemiyi ilk terk eden ismin Trump'ın danışmanlarından Ja'Ron Smith olduğunu yazdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:48, 07/11/2020
Haberler Dünya
Biden önde giderken Beyaz Saray’da dikkat çeken istifa: Gemiyi ilk terk eden Ja’Ron Smith oldu

ABD Başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden yarışı önde götürüyor.

Arizona, Nevada, Pennsylvania ve Georgia gibi kritik eyaletlerde geriden gelerek Trump’ı geçen Biden, zaferini ilan etmek için adeta geri sayıma geçti. Trump durumu tersine çevirmek için Yüksek Mahkeme de dahil tüm yolları denemeye çabalasa da, Beyaz Saray’da istifalar yaşanmaya başladı.

DAMADIYLA ÇALIŞIYORDU

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, seçimlerin ardından gemiyi ilk terk eden isim Trump’ın danışmanlarından Ja’Ron Smith oldu. 2017’de görev yapmaya başlayan Smith, Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı ve Trump’ın damadı olan Jared Kushner’la birlikte çalışıyordu.

‘UZUN SÜRELİ BİR PLAN’

Omarosa Manigault Newman’ın istifasının ardından Beyaz Saray’daki en üst düzey siyahi yetkili konumuna gelen Smith, ayrılığın seçimlerden bağımsız olarak uzun süreli bir plan dahilinde olduğunu öne sürdü.

SAVAŞMAYA DEVAM SAYIN BAŞKAN

Twitter’dan bir açıklama yapan Smith, “Başkan Donald Trump için çalışmak gerçek bir onurdu. Büyük bir gururla söyleyebilirim ki verdiğimiz sözleri tuttuk. Bu kararı ailemle birlikte aldık ve bunu seçimlerden önce Beyaz Saray’daki yetkililerle paylaştım. Bana bu şansı verdikleri için minnettarım. Savaşmaya devam edin Sayın Başkan” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:12:46,
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