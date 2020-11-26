Biden’a kritik Trump uyarısı: Yaptırımları artıracak

ABD’nin üst düzey İran temsilcisi Elliott Abrams’tan, seçilmiş yeni Başkan Joe Biden’a kritik bir çağrı geldi. Abrams, Trump yönetiminin iktidardaki son aylarında Tahran’a yaptırımları sıkılaştırmayı planladığını, Biden’ın bölgesel ve nükleer tehditleri azaltacak anlaşmayı İran’a dayatması için baskıyı sürdürmeye çağırdı.

Beyrut Enstitüsü’nün sanal etkinliğinde konuşan Abrams, silahlar, kitle imha silahları ve insan hakları konusundaki yaptırımlarla Trump yönetimin Tahran’a daha fazla baskı uygulamayı planladığını öne sürdü.

OBAMA’NIN HATASI TEKRARLANMAMALI



Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışman ve Dışişleri Bakanı adayını “müthiş insanlar” diye nitelendiren ABD’nin İran özel temsilcisi Abrams, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 2015 nükleer anlaşması görüşmelerindeki hatalarının tekrarlanmaması gerektiği konusunda uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump bu anlaşmadan 2 yıl önce tek taraflı olarak çıkmıştı. 20 Ocak’ta göreve gelecek Biden, İran’ın tekrar uyumluluk göstermesi halinde ABD’nin Obama dönemindeki anlaşmaya geri dönebileceğini söylemişti.