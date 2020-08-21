Demokrat Başkan adayı Biden’dan iddialı çıkış: Karanlığı bitireceğim

ABD’de Kasım ayındaki seçimlere geri sayım sürerken, Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden, Delaware eyaletinin Wilmington kentinde seçmenlere seslendi.

Biden, 22 dakika süren konuşmasında, ülkenin karanlık bir dönemin içinde olduğunu eğer başkan seçilirse bu karanlığı bitirip, bölünen halkı yeniden birleştireceğini söyledi.

Biden, Trump'ın ülkede çok fazla öfke, korku ve bölünmeye yol açtığını belirterek “Size söz veriyorum, karanlığın değil ışığın müttefiki olacağım. İnsanlar için bir araya gelme zamanı geldi. Amerika'daki bu karanlık dönemin üstesinden geleceğiz” dedi.

‘SADECE OY KAZANMAYACAĞIZ’



Amerika'nın sadece kırmızı ve mavi eyaletlerden oluşmadığını kaydeden Biden “Bu kampanya sadece oy kazanmakla ilgili değil. Amerika’nın kalbini, onun ruhunu kazanmakla da ilgili. Sadece tepedeki ayrıcalıklı kişiler için değil, bu ülkeyi ayakta tutanlar çalışanlar için kazanacağız” dedi.

DÖRT KRİZ BİRDEN YAŞANIYOR

Ülkenin oldukça kötü bir durumda olduğunu belirten Biden, “Dört tarihi kriz. Hepsi aynı anda. Müthiş bir fırtına yaşıyoruz. Yüz yılı aşkın bir zamandır görülen en kötü salgın. Büyük Buhran’dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik kriz.

Günümüzde yaşanan adaletsiz, ırksal ayrımcılık ve iklim değişikliğinin hızlanan tehditleri. Öyleyse, bizim için soru basit: Hazır mıyız? İnanıyorum ki öyleyiz. Olmalıyız. Tüm seçimler önemlidir. Ama bu seçimlerin çok daha önemli olduğunu biliyoruz. Amerika kritik bir dönüm noktasında“ dedi.

‘BİR DAHA SEÇİLİRSE…’

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre seçmenlerin Trump döneminde yaşanılan gerçeklere göre kararlarını vermesi gerektiğini savunan Biden, “5 milyon Amerikalıya COVID-19 bulaştı. 170 binden fazla Amerikalı öldü. Dünyadaki herhangi bir ülkeyle kıyaslandığında açık ara en kötü performansı sergiledik. Bu başkan yeniden seçilirse ne olacağını biliyoruz. Vakalar ve ölümler çok yükselecek. Daha fazla şirket kapılarını sonsuza dek kapatacak” dedi.