Biden’dan Trump yönetimine engelleme suçlaması: Halkı koruyamayız

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump karşısında ipi göğüsledi. 20 Ocak'ta yemin edecek olan Biden görevi devralmak için adeta gün sayıyor.

Ancak seçimi kaybettiğini tam olarak kabullenememiş olan Trump ile Biden arasındaki geçiş döneminde sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

‘BİLGİLERİ ALAMIYORUZ’



Delaware'de dış politika ekibiyle bir araya gelen Biden, toplantının ardından yaptığı açıklamada geçiş sürecinde Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile İdare ve Bütçe Ofisi'ndeki siyasi yönetimin engelleriyle karşılaştıklarını savundu. Biden, “Şu anda görevden ayrılacak olan yönetimden önemli ulusal güvenlik alanlarında gereken bilgileri alamıyoruz. Bu sorumsuzluktan başka bir şey değil” dedi.

‘ÇOĞU KURUM HASAR GÖRDÜ’



Biden konuşmasının devamında, “Ekibim düşmanlarımızı caydırmak amacıyla dünyanın çeşitli bölgelerindeki askeri gücümüze ilişkin tabloyu görebilmeli. Hasımlarımızın suistimal edebileceği bir karışıklığa meydan vermekten kaçınmak amacıyla bütçe planlamaları konusunda tam bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Güvenliğimiz açısından önemli olan çoğu kurum hasar gördü. Çoğunun içi personel, kapasite ve moral açısından boşaltıldı. Bu durum hükümetimizin ABD halkını korumasını zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

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