Son dakika… Biden’dan Türkiye mesajı: En son isteyeceğimiz şey…

ABD Başkanı Joe Biden, New York Times’tan Thomas Friedman ile telefonla bir röportaj gerçekleştirdi… Göreve gelmeden önce gündemi değerlendiren ve gelecekte yapacağı hamleleri anlatan Biden, diplomasi konusunda birçok detay verdi.

Çin ve İran konusunda Friedman’ın sorularını yanıtlayan Biden, Türkiye ile ilgili de kısa bir açıklama yaptı. Biden, son dönemde İran’ın nükleer silah programına ağırlık vermeye başladığını ve nükleer silah üretebileceğine dair iddiaların farkında olduklarını söylerken danışmanlarıyla bu konuyu derinlemesine incelediğini söyledi.

“TÜRKİYE VE MISIR ÜZERİNDE BASKI OLUR”

Biden, “ABD’nin ulusal çıkarı için İran’ın nükleer programı tekrar kontrol altına alınmalı ve tamamen incelenmeli. Bizce İran’daki nükleer silah geliştirme süreci hem doğrudan ABD’nin ulusal güvenliğine hem de Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na bir tehdit” dedi.

Gelecek ay Beyaz Saray’da görevine başlayacak Biden, “Bak, füze ve uzun menzilli füze ve silahlarla ilgili birçok konu var ve bunların hepsi bölgeyi istikrarsızlaştırır. Fakat bölgedeki istikrarın birazını sağlayabilmenin en iyi yolu nükleer program için bir çözüm bulmaktır. Eğer İran nükleer bomba yaparsa, bu Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve diğerlerinin de nükleer silah sahibi olması konusunda çok büyük bir baskı yapar. Ve dünyanın bu bölgesinde isteyeceğimiz son şey bir nükleer yarışıdır” ifadesini kullandı.

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