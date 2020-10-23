Biden’ın oğlu Facebook ve Twitter’ı yaktı! Zuckerberg ve Dorsey ifadeye çağrıldı

ABD’de 3 Kasım’daki seçimlere geri sayım sürerken, yarış giderek daha da kızışıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden televizyon ekranlarında son kez karşı karşıya gelirken, Biden’ın oğlu Hunter’la ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Trump, Biden’ın oğlunun yurt dışı bağlantılarına sık sık gönderme yaparken, geçtiğimiz günlerde ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Post da konuyla ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.

Gazete, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 2015 yılında Ukraynalı bir enerji firması olan Burisma'da görev almaya başladığını ortaya çıkardı. Şirket ile oğul Biden arasındaki yazışmaları ortaya çıkaran New York Post, Hunter Biden'ın şirketin yönetim kurulunda yer aldığını ve aylık 50 bin 000 dolar maaş aldığını ortaya çıkardı.

BIDEN’DAN UKRAYNA’YA BASKI



İlk kez ortaya çıkan yazışmalarda o dönemde Başkan Yardımcısı olarak görev alan Joe Biden'ın Ukrayna'daki soruşturmayı yürüten başsavcıyı kovmaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı ortaya çıktı. Yazışmalarda Biden'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve dönemin Başbakanı Arseniy Yatsenyuk'a, başsavcı Viktor Şokin'in görevden alınması için baskı yaptığı belirtildi.

SANSÜR UYGULADILAR İDDİASI



ABD’nin gündemine oturan bu olay sonrası, sahte haberlerin yayılmasını önlemek için önlemler alan Facebook ve Twitter'ın bu haberleri geri plana attığı ortaya çıktı. İki sosyal medya devinin sansür uyguladığı iddialarının ardından ABD Senatosu’ndan kritik bir karar geldi.

Senato Yargı Komitesi’ndeki 12 Cumhuriyetçi üye, Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg ile Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’nin ifade vermeye çağrılmasını gündeme getirdi. 10 Demokrat üyenin Amy Coney Barrett’ın Yüksek Mahkeme adaylığı oylaması için katılmadığı oturumdan Zuckerberg ve Dorsey’nin ifade vermesi kararı çıktı.

Zuckerberg ve Dorsey, önümüzdeki günlerde verecekleri ifadede Cumhuriyetçilere karşı sansür uygulamadıklarını ispatlamaya çalışacak.

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