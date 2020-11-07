Biden’ın seçimi kazandığı sırada Trump’ın ne yaptığı belli oldu

ABD’de merakla beklenen seçimlerde 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşan isim Demokratlar’ın adayı Joe Biden oldu.

CNN ve NBC başta olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşu Biden’ın 270 oyu geçtiğini duyurdu.

Donald Trump böylelikle 1992’de George HR. Bush’tan sonra ikinci dönem başkanlık yarışını kaybeden ilk Cumhuriyetçi aday oldu. Kamala Harris böylelikle ABD’nin ilk kadın başkan yardımcısı oldu.

TRUMP’IN NEREDE OLDUĞU BELLİ OLDU

BBC’de yer alan habere göre Trump’ın, Biden’ın seçildiğinin belli olduğu sırada kendisine ait golf sahalarından birinde olduğu belirtildi. Ayrıca, Trump’ın Virginia’ya seyahat ettiği aktarıldı.