Bilim akademilerinden korkutan corona uyarısı: Bir işe yaramıyor

Son dönemde gündeme gelen “evde yapılan maskeler” ile ilgili ABD’de flaş bir adım atıldı. Bilim, Mühendislik ve Tıp alanlarının Ulusal Akademileri Beyaz Saray’a bir mektup gönderdi…

Mektupta maskelerin etkisinin üretim kalitelerine, nasıl yapıldığına ve kullanıcının hijyen alışkanlıklarına göre değiştiği vurgulanırken, “Bu maskelerin koruyucu olduğuna dair araştırma yapmak mümkün değil” ifadesi kullanıldı.

Fakat yapılan araştırmalara göre kalın maskelerin diğerlerine göre daha iyi koruduğu belirtilirken bu maskelerin de kullanıcıya ciddi rahatsızlık verdiği ve hatta bazı durumlarda kullanıcının havasızlıktan baygınlık geçirdiği açıklandı.

Akademilerin gönderdiği mektupta, “Maskelerin yüze nasıl oturduğuna dair bir açıklama yok. Tam oturmayan bir maske sızıntı yapabilir ya da bir kişi terleyince oluşan nem virüsün tutulmasına sebep olarak hastalığı yayabilir” ifadesi yer aldı.

CNN International’da yer alan haberde de evde yapılan maskelerin etkisinin düşük olduğu belirtildi. Haberde, “Diğer araştırmalar tişört, havlu ve atkı gibi malzemelerden üretilen maskelerin nanopartiküllere karşı çok düşük seviyede koruma sağladığı fakat havadaki virüslere karşı koruma sağlamadığını gösteriyor” yorumu yapıldı.