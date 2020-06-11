Bilim dünyası bu ilaç kokteylini konuşuyor: İşe yararsa sonbaharda geliyor

Corona virüsüne karşı bilim dünyası farklı coğrafyalarda aşı ve ilaç için kıyasıya bir rekabet içine girerken, ABD’den flaş bir açıklama geldi. ABD merkezli ilaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals, Covid-19’a karşı geliştirilen antikor kokteylinin denemelerine ülke içerisinde başlandığını açıkladı.

İnsanlar üzerinde klinik testlerin başladığını açıklayan yetkililer, “Araştırmayı dört farklı grup üzerinde deniyoruz. Birinci grup Covid-19 olup hastanede olanlar, ikinci grup hastalığın semptomlarını gösteren ama hastaneye kaldırılmayanlar, üçüncü grup sağlıklı olanlar ama ciddi risk altında olanlar ve dördüncü grup da hasta olmayanlar fakat hasta birisiyle yakın temasta bulunanlar” ifadesini kullandı.

HEM KORUYOR HEM ENGELLİYOR

Araştırmayı yürüten Dr. George Yancopoulos, “Özel bir anti-viral antikor kokteyli geliştirdik. Bunun hem enfeksiyonu önleme hem de tedavi etme potansiyeli var. Böylelikle devam eden küresel salgında öne geçebiliriz. Dünyanın farklı çözümlere ihtiyacı var ve inovatif ilaç endüstrisi farklı yöntemlerle insanlara yardım etmek için çalışıyor” dedi.

BİNLERCE ANTİKORDAN SEÇİLDİLER

Normalde vücudun Covid-19 gibi virüslere karşı geliştirdiği antikorlar aslında protein. Bilim insanları geliştirdikleri kokteyl için binlerce antikor içerisinden corona virüsüyle en iyi mücadele eden antikoru bulmaya çalışıyorlar.

Regeneron, bu aşamada kilit öneme sahip iki antikorun bulunduğunu ve bunların semptomları iyileştirmek ve yaşlılarla sağlık çalışanları için koruma sağlaması için bir ilaç formatında geliştirilebileceğini açıkladı.

Bilim insanları klinik testlerin ilk aşamasında ilacın insanlarda yan etkisi olup olmadığını inceleyecek. Yapılan açıklamada herhangi bir yan etkisi çıkmaması durumunda aşının sonbaharda üretilmesinin mümkün olduğu belirtildi.