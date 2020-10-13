Bilim insanları: Kendimize benzeyenlere aşık oluyoruz

Araştırmacılar insanların kendilerine benzeyen birilerini seçmesinin sadece bir tesadüf ya da bir şans olmadığını belirtiyor. Ayrıca uzun yıllardır yürütülen bir teoriye göre ise köpekler ve sahipleri gibi çiftlerinde bir süre sonra benzer hâle gelmeleri de söz konusu. Ancak kendimize benzeyen birini partner olarak seçmemiz bu teoriye dayanmıyor.

Stanford Üniversitesi’nden bir doktora öğrencisi olan Pin Pin Tea-makorn, öncelikle bir üst mevkide yer alan amirine eşler ve çiftler arasındaki benzerliği fark ettiğini söyledikten sonra bu araştırmaya başladıklarını belirtti. “Bu meraklı bir soruydu. Çiftlerin birbirine çok sıklıkla merak ettiğini fark ettim.” dedi.

Bilim insanı Michael Kosinski, bu durumun psikolojideki bir teorisini gündeme getirdi. Kosinski, “Çiftler aynı yemekleri yiyip, aynı evde kalıyorlar. Ayrıca aynı çevrede yaşıyorlar aynı şeylere aynı miktarlarda gülüyorlar” yorumunu yaptı.

Tea-makorn bu araştırmayı yapmaya karar verdiğinde, çiftlerin yüzlerinin hangi parçalarının eşleştiğini veya birleştiğinde sorun yaratmayacağını umut ederek bilgisayar algoritmalarını kullanarak araştırmaya başladı.

“KARDEŞ OLABİLECEK ÜNLÜ ÇİFTLER”

Tea-makorn’un oluşturduğu veriler dünyanın önde gelen tıp ve bilim dergilerinden Scientific Reports’ta yayınlandı. Bu veriler içerisinde 20-69 yaşları arasında 500 çiftin ilk evlendikleri günden son güne kadar olan portreler kullanıldı. Daha sonra bu benzerlikleri değerlendirmek farklı bir algoritma kullanıldı ve araştırmaya katılan gönüllülerden de çiftleri eşleştirmeleri istendi.

Sonuçlarda görüşü yüzünden bir araya gelen çiftlerin hiçbiri işaretlenmemiş ve belirtilmemişti. Ancak ortaya çıkan sonuçta gönüllülerin yaptıkları seçmeler araştırmacıların beklediğinden daha farklı çıktı. Bu sonuç insanlar bir partner seçerken kendilerine benzeyenleri seçtiğini gösteriyordu. Ayrıca birçok web sitesinde “kardeş olabilecek ünlü çiftler” gibi içerikler de yer alıyor.

Araştırmanın sonucu ise size benzeyen biriyle birlikte olmanın dezavantajlarına işaret ediyor. Tea-makorn, “Çok farklı olmayan birini seçmek isteseniz bile, ensest yüzünden çok benzer olmalarını istemezsiniz” yorumunu yaptı.

“Ensest riskine rağmen, insanların kendilerine benzeyenlere neden çekildiğine dair çeşitli açıklamalar ileri sürüldü. Bunlardan birincisi insanların aşina oldukları şeyleri sevme eğiliminde olmaları ve kendimize benzeyen insanlarla birlikte büyüyor olmamız” diye ekledi. Ayrıca Tea-makorn, “Bir diğer ise genel olarak organizmaların farklı bir türle çiftleşmediklerinden emin olmak için oldukça benzer bir eş seçme eğiliminde olmalarıdır” dedi.

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