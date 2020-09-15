Bill Gates’ten corona aşısı yorumu: 2021’in başında 3 ya da 4 aşı tescillenir

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Alman gazetesi Bild´e corona virüsü aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Gates, biraz da şansın yardımıyla 2021´in ilk çeyreğinde 3 ya da 4 adet aşının tescil edilmesini beklediğini söyledi.

’14 MİLYAR DOZ GEREKLİ’

Bill ve Melinda Gates vakfı ile aşı çalışmalarına destek veren Gates, “7 milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı” dedi.

Gates bunun yeni strateji gerektiren acil bir durum olduğunu da belirterek, gelişmekte olan ülkelerde de aşının dağıtımının desteklenmesi ve bu işin küresel olarak sonlandırılması gerektiğini söyledi.

‘İDDİALAR ÇOK İRONİK’

Öte yandan aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlar nedeniyle kendisi hakkında komplo teorileri de gündeme gelen Gates, “Küresel bir salgına karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunduğum için beni bundan sorumlu tutan insanların olması çok ironik” diye konuştu. (DHA)