Bill Gates’ten corona virüsü aşısı açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (COVID-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates, corona virüsü için geliştirilen aşılarla ilgili Singapur’da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivalinde açıklamalarda bulundu.

Bill Gates yaptığı açıklamadai “İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum” dedi.

Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi. Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı. DHA