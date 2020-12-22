BioNTech ve Pfizer’dan AB’ye yıl sonuna kadar 12.5 milyon doz aşı

ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech şirketleri, düzenleyici kurumun onayının alınmasının ardından ilk doz aşıların teslimatına hız kazandırırken, AB böylelikle üç haftalık aralarla yapılması gereken iki doz aşı ile 6.25 milyon insanı aşılayabilecek.

Avrupa Birliği’nin ilaç düzenleme kurumu EMA, Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği COVID-19 aşısını dün onaylayarak bir hafta içerisinde Avrupa’da aşılamanın başlamasının önünü açmıştı.

BioNTech ticari işlerden sorumlu üst düzey yöneticisi Sean Marett yaptığı açıklamada, aşının dozları talep eden 27 AB ülkesine beş gün içerisinde ulaşacağını belirtti.