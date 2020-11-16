BioNTech’ten uyarı: Türeci ve Şahin’in kişisel hesapları yok

Pfizer ile birlikte corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech firmasından yapılan açıklamada, aşı geliştirme çalışmalarının başında bulunan bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin adına açılan sahte Twitter hesapları hakkında bilgi verildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Türeci ve Şahin’in kişisel Twitter hesabı kullanmadığını belirten BioNTech, mevcut sahte hesapların silinmesi için Twitter ile irtibat halinde olduklarını kaydetti.

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının geçtiğimiz günlerde corona virüsü yüzde 90 oranında önlediği belirtilmişti.

BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği aşıdan sonra ABD merkezli Moderna da geliştirilen Covid-19 aşısının etkili olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada üçüncü faz sonuçlarına göre aşının yüzde 94.5 oranında koruyuculuk etkisi olduğu belirtildi.

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