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Bir Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma yasağı ilan etti

Corona virüsü salgınının Çin'den daha çok etkilediği Avrupa'da ülkeler teker teker sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Son olarak İrlanda market alışverişi dışında sokağa çıkmayı yasaklama kararı aldı.

Sozcu.com.tr
00:08 -
Haberler Dünya
Bir Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma yasağı ilan etti

Çin’in orta kesimlerindeki Wuhan şehrinde başlayan ve çok kısa bir sürede dünyaya yayılan corona virüsü salgını Avrupa’ya diz çöktürdü.

Virüsün önce İtalya olmak üzere Fransa, İngiltere ve Almanya’da hızla yayılmasının ardından ülkeler birer birer sokağa çıkma yasağı ilan etmeye başladı.

Son olarak ise ada ülkesi İrlanda sokağa çıkma yasağı ilan etti. Başbakan Leo Varadkar akşam üzere yaptığı açıklamada ülkedeki salgının yayılmasını engellemek için sokağa çıkmayı sınırlandırdıklarını ilan etti.

İrlanda’da şu ana kadar 2 bin 121 vaka ve 22 can kaybı bulunuyor.

Almanya Avrupa Başbakan Çin Corona Fransa Google İngiltere İrlanda İtalya
Son güncelleme: 00:24 28.03.2020
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