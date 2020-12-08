Bir Covid-19 aşısı daha onay bekliyor

Amerikalı Johnson & Johnson yan kuruluşu ve İsviçre ayağı Janssen-Cilag, denemelerini tamamlayıp Avrupa Birliği ve Kanada ile birlikte İsviçre'deki onay kurumu Swissmedic'e onay için başvuruyu gönderdi.

Aynı aşı geliştirme merkezi, daha önce hızlı şekilde ebolaya karşı aşı geliştirmesiyle tanınıyordu. Bu aşı, BioNTech ve Moderna gibi mRNA teknolojisine değil, doğada bulunan Adenovirüs tabanlı bir aşı. Janssen-Cilag'ın aşısı, 2 ile 8 derece arasında saklanabiliyor. Aşıyı geliştirenler, bu gelişmeye, “İsviçre çakısı” benzetmesi yapıyor.

İsviçre'nin aşısı, daha önce onay için başvuran 4 batılı aşıdan farklı yöntemle üretildi ve Adenoviris tabanlı yapıldı.



Adenovirüs nedir?

Adenovirüsler gözün önünde yer alan ve kornea olarak adlandırılan saydam tabakada görmeyi azaltabilen ve tedavisi oldukça güç lekelenmelere yol açabiliyor. Adenovirüs enfeksiyonları, nadiren zatürre, mide ve bağırsak problemleri gibi daha ciddi sorunlara ve hatta ölüme neden olabilir.

Adenovirüsler, çift sarmallı bir DNA genomu içeren bir ikosahedral nükleokapsid içeren orta büyüklükte, zarfsız virüslerdir. Adenovirüsler çok yaygındır ve birçok çeşittir. Belirtileri ise; öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi solunum yolu problemleri; baş ağrısı; boğaz ağrısı; göz enfeksiyonları.