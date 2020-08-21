Bir günde zengin oldular! 1.8 milyon liralık altın külçeleri buldular

Brent Shannon ve Ethan West, toplam ağırlığı 3.5 kilo olan doğal altın külçelerini Victoria eyaletinin altın madenciliği yapılan Tarnagulla kenti yakınında buldu.

Ethan West, “Bir günde iki büyük altın parçası bulduk. Bu inanılmaz” diye konuştu. Avustralya’nın bakir bölgelerinde altın arayanları gösteren bir televizyon programında konu edilen altın avcılarından Shannon ise, “Biraz bakir bir alandaydı, yani daha önceden pek el değmemiş ve madencilik yapılmamış bir yerdi” dedi.

2019’da da başka bir Avustralyalı, metal dedektörü kullanarak yaklaşık 1.4 kilo ağırlığında ve yaklaşık 70 bin doları (500 bin TL) değerinde bir altın külçesi bulmuştu.

Avustralya’da 1880’lerde başlayan altın madenciliği hala önemli bir sektör.