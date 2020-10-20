Bir internet yıldızı daha yazar oldu

Üç hafta önce yayınlanmasından bu yana kitap 62 bin kopya sattı ve yayıncı Robert Laffont 150 bin kopya daha bastığını açıkladı. Bu sonbaharda başka hiçbir kitap bu kadar başarılı olamadı, Emmanuel Carrere’nin meditasyon üzerine yazdığı ve çok önemli olan çalışması Yoga bile…

Mahfouf, birçok kişi ve uzman tarafından sosyal medya fenomeni olarak adlandırılsa da o kendisini “içeri üreticisi” olarak nitelendiriyor. Cezayirli kökenli ama Paris’te doğup büyüyen Mahfouf, paylaştığı kendi fotoğraf ve videolarıyla sosyal medya üzerinden ün kazandı. İçerikleri içinde makyaj ve saç videoları gibi alışkın olduğumuz fenomen içerikleri yer alıyor. Videolarından biri Mikanos tatilini anlatırken bir diğeri alışverişteki çılgınlarını anlatabiliyor.

FRANSIZ OKURU RAHATSIZ

Adını vermek istemeyen Paris’teki bir kitapçı sahibi, “Bu sadece bir pazarlama hilesi, kitabın bu kadar satmasını gerektirecek hiçbir şey içinde yok.” diyor.

Mahfouf’un Youtube’da 1.6 milyon, Instagram’da 2.3 milyon ve TikTok’ta 800 bin takipçisi bulunuyor. Takipçilerinin çoğu kadın ve yüzde 55’i 18-24 yaş aralığında. Fransız haber sitesi Liberation Mahfouf’un şiddet söylemlerinden uzak, samimi ve sıcak kalpli biri olduğu için popüler olduğunu söylüyor.

Mahfouf online başarısını Dior, Balmain, Prada, Disney ve Canon gibi markalarla yaptığı anlaşmalarla erişti. Bazı markalar kendi ürünlerini kullanması için ona para öderken, kimileri de bir ücret olmadan ona ürünlerini gönderdiler. Ne kadar kazandığının sorulduğu bir röportajda ise, “Kendi kendime eğlenecek kadar kazanıyorum ama Paris’te bir daire alacak kadar kazanamıyorum” cevabını verdi.

149 sayfalık kitabı, internetteki gönderilerinin basılı bir versiyonu gibi okunuyor. Mahfouf okuyucularına hayallerine inanmalarının, kötü arkadaşlıklardan uzaklaşmalarını ve kendilerini oldukları gibi kabul etmelerinin tavsiyesini veriyor. Kitabın bir bölümünde, New York’ta pazarlama eğitimi almak için geçirdiği altı ayı anlatıyor. Bu bölümde “Amerikan zihniyetini” öğrendiğini anlatıyor.

Mahfouf’un başarısından herkes memnun değil tabiî ki… Paris’teki ünlü Abbesses kitabevi sahibi Marie-Rose Guarnier, Youtube yıldızlarının “sahte sağlık sunan sahte peygamberler” olduğunu söylüyor. Guarnieri, “Dinden kurtulduk ama daha önce hiç olmadığı kadar kötü idoller yarattık. Bu tür insanların zirveye taşınması günümüzün bir belirtisidir.” diyor.