Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bir ülke daha İngiltere’ye seyahat yasağı kararı aldı

Kuveyt, İngiltere’de corona virüsünün (Covid-19) daha hızlı yayılan bir mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından İngiltere’den uçuşları yasakladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:42, 20/12/2020
Haberler Dünya
Bir ülke daha İngiltere’ye seyahat yasağı kararı aldı

İngiltere’de son dönemde tespit edilen yeni vakalarda corona virüsünün (Covid-19) yeni bir mutasyonunun görülmesinin ardından birçok ülke İngiltere’den uçuşları yasaklamaya devam ediyor.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de tespit edilen Covid-19'un yeni mutasyonu nedeniyle İngiltere'nin yüksek riskli ülkeler listesine eklendiği ve İngiltere'den yapılan uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan Hollanda, İtalya, Belçika, Almanya ve İrlanda İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu. (İHA)

İlginizi ÇekebilirCorona mutasyon geçirdi, ülkeler kapılarını kapattı! Avrupa'da büyük panikCorona mutasyon geçirdi, ülkeler kapılarını kapattı! Avrupa'da büyük panik

İlginizi ÇekebilirMutasyona uğrayan coronayla ilgili Tevfik Özlü'den uyarı: Umarım kötü senaryo gerçekleşmezMutasyona uğrayan coronayla ilgili Tevfik Özlü'den uyarı: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez
Almanya Avrupa Avustralya Avusturya Belçika Bilim Corona Danimarka Fransa Hollanda İngiltere İrlanda İtalya Kuveyt Sağlık sosyal medya