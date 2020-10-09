Bir ülke daha TikTok’u yasakladı

Dünyaca ünlü Çin menşeili sosyal medya uygulaması TikTok, Pakistan'da yasaklandı. Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) tarafından yapılan açıklamada, uygulama içeresinde ahlak kurallarına aykırı ve uygunsuz içerik bulunduğuna dair Pakistan halkı tarafından çok sayıda şikayet geldiği aktarıldı.

PTA’nın açıklamasında şöyle denildi:

* TikTok’ta sürekli olarak yayınlanan içeriklerin niteliği ve şikayetleri göz önünde bulundurarak, uygulamaya son bir uyarı yayınladı.

* Çevrimiçi olarak kanunsuz içeriklerin proaktif bir şekilde denetlenmesi için etkili bir mekanizmanın geliştirilmesi için yetkililere süre tanındı.

* Uygulama talimatlara uymakta başarısız oldu ve bu nedenle Pakistan'da TikTok uygulamasının engellenmesi için talimat verildi.

PTA ayrıca, TikTok'la anlaşmaya açık olduğunu ve TikTok tarafından yasa dışı içeriklerin engellenmesi için tatmin edici bir mekanizma geliştirilmesi durumunda kararın yeniden gözden geçireceğini bildirdi.

ABD casusluk suçlamasıyla TikTok’u yasaklamayı tartışırken, geçtiğimiz günlerde Hindistan’da uygulama yasaklanmıştı. (İHA)

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