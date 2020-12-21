Bir ülkede daha mutasyonlu corona virüsü ortaya çıktı

İngiltere'de keşfedilen mutasyona uğramış Covid-19 türü nedeni ile Avrupa'da birçok ülke alarm durumuna geçerek, İngiltere ile ulaşımları askıya aldı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, başkent Roma'da bulunan Celio Askeri Hastanesi’ndeki bir Covid-19 hastasında İngiltere’de keşfedilen ve daha hızlı yayılan Covid-19 mutasyonun tespit edildiğini aktardı.

Bakan Speranza, virüsün yeni türüne yakalanan kişinin birkaç gün önce Birleşik Krallık’tan İtalya’ya giriş yaptığını ve Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Luigi di Maio ise katıldığı bir televizyon programında, Covid-19'un yeni türünün bulaşma endeksini yüzde 0,5 oranında arttırabileceğini ifade etti.

Öte yandan İtalya, İngiltere'de keşfedilen Covid-19'un yeni türü nedeni ile İngiltere ile hava trafiğini 6 Ocak tarihine kadar askıya aldığını, 14 gün içinde Birleşik Krallık’ta bulunmuş kişilerin İtalya’ya girişleri ile transit geçişlerinin yasaklandığını ve Birleşik Krallık’tan son 14 gün içinde İtalya’ya gelmiş olan kişilere de test yapılacağını duyurmuştu. (İHA)

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