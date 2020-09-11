Birleşik Arap Emirlikleri heyetinin İsrail ziyareti corona nedeniyle ertelenebilir!

İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanı Izhar Shay, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetinin İsrail ziyareti hakkında yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz duruma göre BAE heyetinin ziyareti ertelenebilir veya görüşmenin sağlanması için özel bir yöntem geliştirilebilir. Eğer heyetin ziyareti ertelenirse, BAE'nin durumumuzu anlayarak vatandaşlarımızın sağlığını düşündüğümüz için bizi takdir edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Covid-19 ile mücadele kapsamında perşembe günü sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Yasağın 18 Eylül ve 10 Ekim tarihlerini kapsadığı belirtildi.

BAE’nin İsrail'e yapacağı ziyarette normalleşme anlaşması ve ikili ilişkileri güçlendirilmesi gibi konuların ele alınacağı açıklanmıştı. BAE ve İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray’da imzalanması bekleniyor. (İHA)



NELER YAŞANMIŞTI? İsrail ve BAE, 13 Ağustos'ta ABD'nin ara buluculuğunda ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçak seferi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilmiş, Tel Aviv'den kalkan uçak Abu Dabi'ye iniş yapmıştı. Söz konusu anlaşma ile BAE, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını yapan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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