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Birleşik Arap Emirlikleri’nde Corona virüsü vakası 9’a çıktı!

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, ülkede onaylanmış Corona virüsü vakasının 9’a çıktığını duyurdu.

22:05 -
Haberler Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Corona virüsü vakası 9’a çıktı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, dünya ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde onaylanmış Corona virüsü vaka sayısını 9'a çıktığı duyuruldu.

Bakanlık tarafından, onaylanan son vakanın, 37 yaşındaki bir Çinli olduğunu ve yapılan rutin kontroller neticesinde tanı konulduğunu belirtilirken, hastanın durumunun stabil olduğunu kaydedildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, tanı konulan hastaların Dünya Sağlık Örgütü standartlarında izole edildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde onaylanan ilk Corona virüsü vakası 29 Ocak'ta duyurulmuştu. Kayıtlı diğer 8 vakadan 3'ü tamamen iyileşme göstermişken, kalan 5'inin tedavisine devam ediliyor. (İHA)

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