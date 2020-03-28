Birleşik Arap Emirlikleri’nde sokaklar bomboş!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti.

BAE, corona virüsüyle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkeler arasında bulunurken, salgını kontrol altına almak için ülke genelinde dezenfekte çalışmaları başlattı.

BAE'de sokağa çıkma yasağı nedeni ile tüm cadde ve sokaklar ıssızlaşırken, polis, asker, sağlık çalışanları gibi önemli meslek grupları bu yasaktan muaf tutuldu.

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BAE'de havalimanı, banka, eczane, market gibi iş yerleri açık tutulurken, zorunlu ihtiyaç kapsamı dışında bulunan tüm iş yerleri kapalı tutuluyor.

Yetkililer, zorunlu ihtiyaçlar dışında herkesin evde kalması çağrısında bulundu.

BAE'de toplam corona virüsü vakası 468'e, hayatını kaybedenler ise 2'ye ulaştı. (İHA)