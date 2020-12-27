Birleşik Krallık’ta Bella Fırtınası korkusu: Hızı 135 kilometreyi geçti

Hızı saatte 135 km’yi bulan Bella Fırtınası, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda’nın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Bella fırtınası nedeniyle bir çok bölgede sel ve deniz taşkınları meydana geldi. Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkilerken, Raithlin Adası’nda deniz taşkınlarına yol açtı. İrlanda’nın batısında bulunan Salthill’de denize giren kişiler, fırtınaya aldırış etmedi.

1300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İngiltere Metroloji Dairesi, bugün itibariyle Bella fırtınasının Galler’in bazı kesimlerinde etkili olacağını konusunda uyarı yayınladı. Öte yandan Bedfordshire bölgesinde Great Ouse Nehri çevresinde bulunan bin 300 evin fırtınaya bağlı olası sel felaketine karşı tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, geceyi Bedford Uluslararası Atletizm Stadyumunda geçirdi.