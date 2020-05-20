Birleşik Krallık’ta son durum: 343 ölüm daha kayıtlara geçti

Corona virüsüne ilişkin güncel verileri paylaşan Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tespit edilen vaka sayısını açıklamazken toplam vaka sayısı 248 bin 818 olarak kaldı.

Ülkede son 24 saatte yapılan 177 bin 216 testle birlikte toplam test sayısının 2 milyon 962 bin 227’ye yükseldiği belirtildi.

Birleşik Krallık’ta yaşanan ölümler dalgalı olarak seyrederken dün 545, 18 Mayıs’ta 160, 17 Mayıs’ta 170, 16 Mayıs’ta 468, 15 Mayıs’ta 384 ölüm kayıtlara geçmişti.

Birleşik Krallık, dünya genelinde corona virüsüne bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor. (İHA)

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