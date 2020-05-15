Birleşik Krallık’taki son veriler açıklandı!

Avrupa’daki corona salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülke olan Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 384 kişi öldü.

Can kaybının 34 bine yaklaştığı ülkede, Reuters haber ajansının verdiği bilgilere göre, bugün 3 bin 560 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam 236 bin 711 vaka bulunduğu açıklandı.

Birleşik Krallık’ta önceki gün ise 428 can kaybı yaşanmıştı.

Hafta başında Başbakan Johnson, ülkedeki corona virüsü tedbirlerini gevşetmek üzere bir plan açıklamış ancak İngiliz kamuoyu açıklanan gevşetme paketine sıcak bakmamıştı.