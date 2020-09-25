Birleşik Krallık’tan corona virüsü hamlesi: Türkiye halen ‘yeşil listede’

Yaz turizminin son günlerinde Birleşik Krallık’tan kritik bir karar geldi… İngiliz bakanlar, yeşil liste olarak adlandırdıkları ve herhangi bir karantina ya da test istenmeden gidilecek ülkelerin sayısını azalttı.

İngiliz turistlerin “ellerini kollarını sallayarak” gidebilecekleri ülkelerin yer aldığı listeden Danimarka, İzlanda, Slovakya ve Karayip adası Curacao çıkarıldı. Yarından itibaren karantina uygulamasının getirileceğini açıklayan yetkililer, yeşil listede yer alan ülke sayısının da 9’a düştüğünü duyurdu.

Daha önce listede yer alan Türkiye’nin durumunda ise bir değişiklik meydana gelmedi… Birleşik Krallık’ın yayınladığı güncel listede Almanya, İtalya, Türkiye, İsveç, Polonya, Liechtenstein, San Marino, Cebelitarık ve Yunanistan (adalar hariç) yer alıyor. Listedeki San Marino ve Liechtenstein’ın havalimanlarının olmaması dolayısıyla bu ülkelere havayolu ile gitmek de imkansız durumda.



Birleşik Krallık’ın “yeşil listesinde” 60’dan fazla ülkenin olduğunu yazan İngiliz basını, “Bu ülkelerden dönenlerde karantina şartı aranmıyor fakat büyük çoğunluğunun kendi kısıtlama, karantina ve yasakları mevcut” yorumunu yaptı.

YENİ ÜLKE EKLENMEYECEK

İngiliz yetkililer ortalama olarak her 100.000 insanda 20 vaka görülen ülkelere karantina ve test zorunluluğu getiriyor. Fakat komşumuz Yunanistan’da her 100.000 insanda ortalama 20.9 vaka görülmesine rağmen İngiltere’nin bu ülkeye yasak getirmemesi kafaları karıştırdı. Yunan adaları Girit, Mikonos ve Santorini dahil olmak üzere 7 adaya gidenlerin karantina altına alınması ise zorunlu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps güncel listeyi dün gece kamuoyu ile paylaştı. Son iki ayda “yeşil listedeki” ülkelerin çok net bir şekilde azaldığına dikkat çeken İngiliz basınının haberlerinde “İki ay içerisinde İspanya, Fransa, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Belçika, Avusturya, İsviçre, Çekya, Hollnda, Malta ve Portekiz’e yasaklar getirildi” ifadesi kullanıldı.

Shapps, “Veriler bizim Danimarka, Slovakya, İzlanda ve Curacao’yu listeden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. Eğer bu ülkelerden gelirseniz, 14 günlük karantinaya girmek zorundasınız. Bu hafta Seyahat Koridoru listesine yeni ülkeler eklenmeyecektir” dedi.

TÜRKİYE’YE İLGİ ARTTI

Öte yandan İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, son iki haftada Türkiye seyahatine talebin artış gösterdiğini aktardı.

Seyahat, tur ve uçak bileti sitelerinden verileri paylaşan Daily Mail, Türkiye’de tatil yapmak isteyenlerin son 2 haftada yüzde 15 arttığını yazarken, İtalya’ya ilginin de yüzde 18 olduğunu yazdı.

Yunanistan’a talebin yüzde 17 düştüğünü yazan Daily Mail, Polonya’ya ilginin de yüzde 25 arttığını aktardı.

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