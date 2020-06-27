Birleşmiş Milletler bu skandalla çalkalanıyor! Araçta ilişkiye girerken yakalandılar

İsrail’de Birleşmiş Milletler’e (BM) ait bir araçta yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Tel Aviv’de çekilen görüntülerde BM’ye ait araç trafikte seyir halindeyken görülüyor.

Aracın arka koltuğunda bir adam ve onun kucağında oturan kırmızı elbiseli bir kadın olduğu dikkat çekiyor. Yaklaşık 18 saniyelik videoda ikilinin cinsel ilişkiye girdiği kaydediliyor. Araçta söz konusu kadın ve adamın yanı sıra ön tarafta iki kişi daha bulunuyor.

New York Post’un haberine göre videonun sosyal medyada hızla yayılması sonrası BM olayla ilgili soruşturma başlattı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric de bir açıklama yaparken, görüntülerin şoke edici olduğunu söyledi.

Dujarric, “Görüntüler BM olarak mücadele verdiğimiz her şeye aykırı. Soruşturma hızla yürütülüyor. Olaya karışan kişilerin kimlikleri belirlenerek gerekli yaptırım uygulanacak” ifadelerini kullandı.