Birleşmiş Milletler: Corona virüsünden en az 300 bin insan ölecek

Resmi verilere göre Afrika kıtasını pas geçen corona virüsünün etkisinin önümüzdeki günlerde hissedileceği açıklandı… Açıklamayı Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) yaptı…

Kuruluş, Afrika’daki 54 ülkede şu ana kadar yaklaşık 20.000 doğrulanmış vaka olduğunu duyururken, gelecek 3 ile 6 ay içerisinde bölgedeki vaka sayısının 10 milyona ulaşabileceği belirtildi. Kuruluş, Afrika için 100 milyar dolarlık bir güvenlik paketi için çağrıda bulundu.

UNECA’nın raporunda, “Ortak birliğimizi ve bütünlüğümüzü korumak ve geliştirmek için 100 milyar dolarlık bir bütçeye ihtiyaç var. Bu kaynağı sağlık ve güvenlik konusunda harcamalıyız” ifadesi yer aldı.

EN KÖTÜ SENARYO: 3.3 MİLYON ÖLÜ

UNECA, 4 farklı senaryo ile yaşanabilecekleri kamuoyu ile paylaştı… En kötü senaryoda, ülkelerin hiçbir müdahalesi olmaması durumunda 1.2 milyar Afrikalıda corona virüsü tespit edilecek ve toplam 3.3 milyon Afrikalı yaşamını yitirecek. Bu senaryolar hazırlanırken Afrika kıtasındaki toplam nifusun 1.3 milyar olduğu da hatırlatıldı.

En iyi senaryoda ise sosyal mesafe kuralları ve sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaları ile birlikte Afrika’da toplam 122 milyon 800 bin enfeksiyon tespit edilecek ve toplamda 300 bin ölüm gerçekleşecek.

Raporda, 25 yaşın altındaki nüfusun yüzde 60 seviyelerinde olduğu belirtilirken bunun bir avantaj olduğu kaydedildi. Öte yandan şehirlerde yaşayan nüfusun yüzde 56’lık kesiminin de aşırı kalabalık bölgelerde yaşadığı ve hali hazırda HIV/AIDS, tüberküloz gibi rahatsızlıklarla mücadele ettiği belirtildi.