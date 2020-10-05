Bloomberg’den Erdoğan ve Putin yorumu: Mesajı almadı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında son haftalarda tırmanan ve yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği gerilim devam ederken ABD merkezli medya platformu Bloomberg, kapsamlı bir analiz hazırladı. Gazetenin muhabirleri Marc Champion ve Ilya Arkhipov imzalı makalede, “Erdoğan, Putin ile olan iplerini test ediyor” başlığını kullanırken, “Tarihin iki düşmanın ilişkisi Azerbaycan ve Ermenistan sebebiyle aşırı derecede hassas bir hale geldi” yorumunu yaptı.

“ERDOĞAN MESAJI ALMADI”

Makalede, “Vladimir Putin’in son yıllarda çok net verdiği mesajlardan biri Rusya haricinde ne ABD’nin ne Avrupa Birliği’nin ne de Çin’in eski Sovyetler bölgesindeki güvenlik konularına karışılmayacağıydı. Görünüşe göre Recep Tayyip Erdoğan bu mesajı almadı. 1994 yılında Ermenistan’a kaybedilen toprakları geri almaya çalışan Azerbaycan’a destek verirken, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, Rusya ile olan ilişkisini test ediyor. Erdoğan’ın bu güçlü yaklaşımı ülkesinde geniş destek alıyor olabilir ve Kafkaslarda birçok sorunu da çözebilir ve hatta masaya oturulduğunda söz hakkı tanınmasına da imkan sağlayabilir. Fakat eğer bunu aşırı derecede yaparsa birçok açıdan Rusya’nın saldırısına maruz kalabilir. Putin uzunca bir süredir çok kutuplu bir dünya düzeni istemişti. Bu düzende bölgesel güçler ABD’nin etkisi olmadan istediklerini yapabilecekti fakat bu aklındaki senaryo değildi” yorumu yapıldı.

Rusya’nın Ermenistan ile bir güvenlik anlaşması olduğunu ve silah sattığını hatırlatan Bloomberg’de, “Kremlin en azından iki kere kamuya Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüştüğünü duyurdu. Bu süre zarfında Erdoğan ya da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le benzer bir durum yaşanmadı” ifadesi yayınlandı.

İŞİN DERS VERME BOYUTU DA VAR

Bloomberg’de yayınlanan makalede, Putin’in Ermenistan’a da bir mesaj verme niyeti olduğunun altı çizildi… Bloomberg muhabirleri, Rusya’nın “Rusya karşıtı reformcu Ermenistan hükümetine” mesaj verme amacında olduğunu da yazdı.

2018 yılında yapılan seçimlerde Kremlin yanlısı hükümeti alt etmeyi başaran Paşinyan, Rusya karşıtı bir tutum sergilemişti.

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