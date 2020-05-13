BM: 30 milyondan fazla kişi aşırı yoksulluğa sürüklenebilir!

BM’nin küresel görünüm tahminlerine göre, çoğu Afrika’da olmak üzere 30 milyondan fazla kişi de aşırı yoksullukla karşılaşacak.

BBC Türkçe’nin haberine göre, BM, zengin ekonomilerin yüzde 5’ten fazla daralacağını, kalkınmakta olan dünyada ise daha az daralmaların bile, yoksullukta önemli bir artış anlamına geleceğini belirtti.

BM’nin raporuna göre, bu ülkelerin birçoğunda salgınla mücadele ve ekonomik toparlanma önlemlerinin maliyeti fahiş düzeylerde olacak.

Raporda ayrıca, gelişmekte olan ülke yönetimlerinin, bütçelerinin giderek artan kısmını borç faizine ödedikleri belirtildi.