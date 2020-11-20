BM Genel Sekreteri Guterres: Acil önlem alınmazsa milyonlarca yaşam kaybedilebilir

Yemen'de 6 yıldır süren savaş nedeni ile halk zor günler geçirmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Yemen dünyanın en derin insani krizini yaşıyor.

ABD’nin İran'a karşı yürüttüğü “azami baskı” kampanyasının bir parçası olarak Yemen’deki İran müttefiki Husi grubunu kara listeye alma tehdidinde bulundu. Yardım çalışanları, bu hareketin hayati yardımların ülkeye ulaşmasını engelleyeceğinden korkuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ABD'nin Husilere yönelik tehdidinin ardından yaptığı açıklamada, Yemen’in dünyanın on yıllardır gördüğü en kötü kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Guterres, “Etkili olan herkesi felaketi önlemek için bu konularda acilen harekete geçmeye çağırıyorum ve ayrıca herkesin halihazırda vahim olan durumu daha da kötüleştirebilecek herhangi bir eylemden kaçınmasını istiyorum” ifadelerini kullanarak, “Acil önlem alınmazsa milyonlarca yaşam kaybedilebilir” dedi.

YEMEN’DE İNSANLARIN YÜZDE 80’İ YARDIMA MUHTAÇ

BM, Yemen’de devam eden savaşları dünyanın en büyük insani krizi olarak tanımlıyor ve insanların yüzde 80’inin yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

BM Yardım Başkanı Mark Lowcock yaptığı açıklamada, BM'nin Yemen’deki insani yardım operasyonları için bu yıl ihtiyaç duyduğunun yarısından azını yaklaşık 1,5 milyar dolar aldığını ifade etti. BM, geçtiğimiz yıl Yemen için 3 milyar dolar ödenek almıştı.

BM yetkilileri, ülkedeki ekonomik çöküş ve Covid-19 salgını nedeniyle daha da kötüleşen durumu düzeltmek için savaşı sona erdirmeyi ve barış görüşmelerini canlandırmaya çalışıyor. (İHA)