BM: Yaklaşık 3 milyon göçmen ülkesine dönemiyor

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) son raporuna göre 2,75 milyon göçmen, Covid-19 salgını ile getirilen sınır kapatılması ve kısıtlamalar nedeniyle gittikleri ülkede mahsur kaldı. Ayrıca bunların bir kısmının hijyenik olmayan yerlerde kalmak zorunda olduğu belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü’nün bugün yayınladığı rapor, 100’den fazla ülkeyi kapsayan ve konu hakkında en kapsamlı araştırma. Açıklanan bu sayı, yalnız ülkesine dönmek isteyen fakat gittiği ülkede mahsur kalan kişileri kapsıyor.

Örgütün Genel Direktörü António Vitorino konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Salgına rağmen göçmenler evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönebilmeli” diye konuştu.

HASTALIKLARLA KARŞI KARŞIYALAR

Euronews’ta yer alan habere göre raporda, yabancı ülkelerde kalan göçmenlerin bir kısmının temiz olmayan ve sosyal mesafenin imkansız olduğu yerlerde kalarak, hastalık riskiyle karşı karşıya bırakıldıkları belirtildi. Ayrıca zor şartlar altında yaşayan göçmenlerin taciz, sömürü ve ihmalle karşılaştıkları ifade edildi.

Göçmenlerin yüzde 46’sı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde mahsur kaldı. Diğerlerin büyük bir kısmı da Asya ülkelerinde.

IOM sözcüsü Paul Dillon, 648 bin göçmenin Birleşik Arap Emirlikleri’nde, 280 bin kişinin de Suudi Arabistan’da mahsur kaldığını söyledi. Bunların büyük bir kısmı Afrika ve Asya’dan gelen inşaat işçileri.

Bazı göçmenlerin de gemilerde mahsur kaldığını vurgulayan Paul Dillon, “6 ay boyunca burada mahsur kalmak çok vahim bir durum” dedi.