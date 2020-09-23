BM’de rezillik: Erdoğan konuşurken salonu terk etti

Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurulu Toplantısı’nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceden kaydedilmiş videosu yayınlandığı sırada İsrail’in Daimi BM Temsilcisi Gilad Erdan salonu terk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in Filistin’e yönelik baskı ve şiddetinden bahsederken salonu terk eden Erdan, daha sonra açıklamalarda bulundu. İsrail gazetesi Haaretz’in aktardığı haberde Erdan, “Erdoğan İsrail karşıtı antisemitist yalanlarını söylemeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN, İSRAİL ŞİDDETİNİ VURGULUYORDU



Erdoğan, İsrail’e yönelik eleştirisinde, “İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin'deki işgal ve zulüm düzeni, vicdanları acıtmaya devam ediyor. Üç büyük dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün mahremiyetine uzanan kirli el, cüretini giderek artırıyor. Filistin halkı, İsrail'in tüm baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına yarım asırdan uzun bir süredir göğüs geriyor” ifadelerini kullanmıştı.

“Asrın Anlaşması adı altında Filistin tarafına dayatılmaya çalışılan teslimiyet belgesi reddedilince İsrail bu kez işbirlikçilerinin yardımıyla kaleyi içeriden fethetme girişimlerine hız vermiştir” diyen Erdoğan, “Türkiye olarak Filistin halkının rıza göstermediği hiçbir plana destek vermeyeceğiz. Kimi bölge ülkelerinin bu oyuna ortak olması, İsrail'in temel uluslararası parametreleri aşındırma çabalarına hizmet etmenin ötesinde anlam taşımıyor” şeklinde konuşmuştu.