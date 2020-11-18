BM’den corona açıklaması: Gıda ticareti yoluyla yayıldığına dair kesin kanıt yok

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) başekonomisti Maximo Torero Cullen, corona virüsünün gıda ticareti yoluyla yayıldığına dair kesin bir kanıt olmadığını ve gıda yoluyla yayılma hakkındaki haberlerin “azaltılması” gerektiğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre Cullen, küresel hububat konferansında yaptığı konuşmada FAO’nun gıda üretimini coronanın kaynağı olarak görmediğini belirtti.

Çin’de basın kuruluşları 20 ülkeden ithal edilen gıdaların paketlerinde virüs tespit edildiğini bildirdi. Ancak yabancı yetkililer kanıtlar yetersiz olduğu için bu beyanların ticarete zarar verdiğini söylüyor.

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