BM’den Kaşıkçı davası cezalarına tepki: Adalet güldürüsü

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi aradan geçen 2 yıla rağmen bulunabilmiş değil.

Dünya kamuoyu Suudi Veliaht Prensi Selman’ın olaydaki rolünü tartışırken, Suudi Arabistan’daki mahkeme Kaşıkçı’yı katlettikleri iddiasıyla yargılanan 8 kişi hakkında kararını verdi.

Davada, beş kişiye 20 yıl, üç kişiye ise 7 ve 10 yıl arasında hapis cezası verildi. Söz konusu cezalar uluslararası basında geniş yankı bulurken, Birleşmiş Milletler de duruma tepki gösterdi.

‘SELMAN İŞARET EDİLMEDİ’



Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan’ı cinayetin arkasındaki daha fazla üst düzey yetkiliyi cezalandırmaktan kaçınarak bir “adalet güldürüsü” yapmakla suçladı.

Callamard, davanın adil ve şeffaf olmadığını, Veliaht Prens Selman’ın cinayetteki sorumluluğuna işaret edilmediğini öne sürdü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville ise Kaşıkçı cinayeti davasının şeffaflık ve hesap verebilirlik içermediğini ifade etti.