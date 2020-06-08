BM’den Libya’da yağma uyarısı: Görüntüler rahatsız edici

Libya’da BM tarafından da tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusu, Hafter’in Trablus’a yönelik 14 aylık taarruzu sona erdiren ilerleme kapsamında Perşembe günü Tarhouna’yı yeniden ele geçirmişti.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya tarafından desteklenen Hafter güçlerinin geri çekilmesi sonrasında, videolarda mağazaların yağmalandığı ve Hafter destekçileriyle ilişkili ailelerin evlerinin yakıldığı gösterildi.

Reuters’ın aktardığına göre BM Libya misyonu (UNSMIL) Tarhouna ve güney Trablus’ta 16 binden fazla insanın yerinden edildiğini söyledi.

ÇOK SAYIDA İHBAR VAR

UNSMIL yaptığı açıklamada, “Tarhouna’daki hastanede birçok ceset bulunduğu haberleri rahatsızlık verici” dedi ve UMH’yi tarafsız araştırmaya çağırdı. UNSMIL “Tarhouna ve Alasabaa’daki kamu ve özel mülklerin yağmalanması ve yıkıldığına dair çok sayıda ihbar aldık” dedi.