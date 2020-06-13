BM’den ölüme terk edilen göçmenler için Yunanistan’a uyarı

Geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye´den Yunanistan´a kara ve deniz yoluyla geçmeye çalışan göçmenlere, Yunan polisi ve sahil güvenliğinin `yasa dışı´ müdahalesinin arttığı bildirildi.

Söz konusu müdahalelerin dünya basınında yer bulması sonucu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Atina yönetiminden bahsi geçen müdahalelere ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Söz konusu çağrıya henüz Yunan hükümetinden cevap gelmedi.

SALGIN NEDİR DİNLEMEDEN…

Yunanistan, salgın sürecinde de sığınmacılara yönelik sert tutumunu sürdürmeye devam etti. Yunan güçleri 97 günde 1080 sığınmacıyı ölüme terk ederek Türk kara sularına gönderdi.

DHA’nın aktardığına göre Haziran ayının ilk 5 gününde 295 sığınmacının Türk kara sularına gönderildiği öğrenildi. Corona salgını sürecinde Mart ayında 66, Nisan’da 165 ve Mayıs’ta 554 sığınmacı Yunan kara ve deniz sınırlarından sürüldü.