Bodrum’a komşu adayı sel ve fırtına vurdu, OHAL ilan edilmesi istendi!

Yunanistan'ın Bodrum'a komşu olan turistik adalarından Leros adasını öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış vurdu. Adada 80'in üzerinde ev ve 60'a yakın iş yeri sular altında kaldı.

DENİZ İLE KARA BİRLEŞTİ

Dağlardan gelen sel suları, liman bölgesindeki tekneleri batırdı. Motosiklet ve otomobilleri sürükledi.

Liman bölgesinde deniz ile karanın birleştiği görüldü. Dev ağaçlar fırtına nedeni ile yerinden söküldü.

Kurtarma çalışmalarına katılan 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

OHAL İLAN EDİLMESİ İSTENDİ

Adanın kuzey bölümündeki köyleri bağlayan üç köprünün çöktüğü ve alt yapı ile elektrik sisteminde büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Leros Belediye Başkanı Kolia Michalis, Savunma Bakanlığı'ndan adada olağanüstü hal ilan edilmesini istedi.

Leros Belediyesi'nde kriz masası kurulurken, Atina ve Rodos'tan askeri helikopterlerle sivil savunma ve askeri personelin adaya doğru yola çıktığı belirtildi.