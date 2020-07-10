Bolivya Devlet Başkanı Anez’de corona virüsü çıktı

Bolivya Devlet Başkanı Jeanine Anez kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Durumunun iyi olduğunu ve karantinadan çalışmaya devam edeceğini söyleyen 53 yaşındaki Anez, “Bunu beraber atlatacağız” dedi.

Ekibinden birkaç kişide corona virüsü çıkması üzerine teste girdiğini belirten Anez, “İyi ve güçlü hissediyorum. Bu sağlık krizini atlatmamızda bizimle birlikte çalışan tüm Bolivyalılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YEDİ BAKANDA ÇIKTI



Bolivya’da aralarında Sağlık Bakanı da olmak üzere yedi bakanın corona virüsüne yakalandığı belirtiliyor. Worldometers’ın verilerine göre Bolivya’da 44 bin 113 vaka ve 1638 can kaybı kayıtlara geçti.

EYLÜL AYINDA SEÇİM VAR

Anez’in geçici devlet başkanı olarak görev yaptığı Bolivya’da 6 Eylül’de Başkanlık seçimleri yapılması bekleniyor. Mayıs ayında yapılması planlanan seçim salgın nedeniyle ertelenmişti.