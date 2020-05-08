Bomba iddia: Merkel’in yazışmaları hacklendi

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde hangi kaynaklara dayandırıldığı belirtilmedi. Haberde Alman polisi ve siber güvenlik kurumunun saldırıyı kısmen olarak tekrar oluşturabildikleri ve bilgisayar korsanlarının Merkel‘in makamındaki iki e-posta kutusunu hedef aldıkları belirtildi.

Der Spiegel’e göre e-posta kutularında 2012 ve 2015 yılı arasındaki yazışmalar bulunuyordu ve bilgisayar korsanları her iki e-posta kutusundaki bilgileri de başka bir bilgisayara aktarmayı başarmış gözüküyorlar.

SAVCILIK TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARDI

Alman hükümet sözcüsü ve Rusya’dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Almanya parlamentosunun alt kanadı Bundestag, bilgisayar ağına Mayıs 2015’te zorla girilmiş olduğunu ve saldırıların muhtemelen o yılın başından beri devam ettiğini saptamıştı. Ancak hangi bilgilerin çalınmış olduğu tespit edilemedi.

Sueddeutsche Zeitung gazetesinin bu hafta yayınladığı başka bir habere göre, Alman savcılar 2015 yılındaki siber saldırıyla ilişkili olarak bir kişi hakkında tutuklama emri çıkardılar. Savcılık haberle ilgili bir açıklama yapmadı.