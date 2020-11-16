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Boris Johnson kendini karantinaya aldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, çevresindeki çalışanlardan birinin corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:02, 16/11/2020
Haberler Dünya
Boris Johnson kendini karantinaya aldı

İngiltere hükümeti yetkilileri, Başbakan Johnson’ın Covid-19 testi pozitif çıkan birisiyle temasa geçtikten sonra kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre, daha önce de corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan Johnson’ın durumuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, Johnson’ın karantinada çalışmaya devam edeceğini belirterek “Başbakan iyi ve herhangi bir semptom göstermiyor” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin de dahil olduğu Birleşik Krallık’ta son 24 saat içinde 24 bin 962 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 318’e yükseldi. Ölü sayısı da 168 artarak 51 bin 934 oldu.

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