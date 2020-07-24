Boris Johnson’dan corona itirafı: Anlamadık

BBC politika editörü Laura Kuenssberg'e konuşan Johnson, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların çok geç başlayıp başlamadığı konusundaki tartışmalara yanıt verdi.

Johnson “çıkarılacak dersler” olduğunu belirterek, “Bakanlar bazı şeyleri daha farklı yapabilirdi” dedi ve “Salgında ilk birkaç hafta ve ayda hükümet virüsü anlamadı” ifadesini kullandı.

Muhalefetteki İşçi Partisi, hükümeti corona virüsü krizini “kötü yönetmekle” suçluyor.

İngiltere'de salgında ölenlerin sayısı 45 bini aşarken toplam vaka sayısı da 300 bine yaklaştı.

Başbakan Johnson geçen hafta pandemi konusunda “bağımsız” bir soruşturma başlatılacağı sözü vermiş ancak zamanı ve kapsamı konusunda herhangi bir detay paylaşmamıştı.

Johnson daha önceki bir konuşmasında, bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda “Doğru zamanda doğru kararlar aldığını” ifade etmişti.