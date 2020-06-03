Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boris Johnson’dan George Floyd tepkisi: Midem bulandı!

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, olayı duyunca dehşete düştüğünü ve midesinin bulandığını söyledi. Olaya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Johnson, ABD'deki protestolara değinerek, "Irkçılığa ve ırkçı şiddete bizim toplumumuzda yer yok" ifadesini kullandı.

Çeviri: Seykan UÇAN
22:41 -
Haberler Dünya
Boris Johnson’dan George Floyd tepkisi: Midem bulandı!

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestolarla ilgili olarak “ABD Başkanı Donald Trump'a mesajınız ne oldurdu?” sorusuna “Irkçılığa ve ırkçı şiddete bizim toplumumuzda yer yok” şeklinde cevap verdi.

* Geoge Floyd'un yasını tutuyoruz. Ona yapılan şeyi görünce dehşete düştüm ve midem bulandı.

* Birleşik Krallık'tan herkese verilecek mesaj şudur: Bizim toplumumuzda ırkçılığa ve ırkçı şiddete yer yoktur.

GEORGE FLOYD PROTESTOLARI

Londra'daki siyahi haklarıyla ilgili protestolara yönelik soruları değerlendiren Boris Johnson açıklamasına şu sözleri ekledi:

* İnsanların tıpkı George Floyd'un başına gelen olay gibi adaletsizlikler hakkında duygularını bilinir kılmak protesto hakkı olduğuna inanıyorum. İnsanları barışçıl bir şekilde ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak protesto etmeye teşvik ediyorum.

*Herkesin hayatı önemlidir. Siyahilerin hayatı önemlidir ama bu virüsle de savaşmalıyız.

İLGİLİ HABERABD'de 'ordu' tartışmaları büyüyor! Washington'da Trump'a soğuk duş...ABD'de 'ordu' tartışmaları büyüyor! Washington'da Trump'a soğuk duş... İLGİLİ HABERİngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendiİngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
Son güncelleme: 22:53 03.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more