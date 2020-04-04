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Boris Johnson’ın hamile sevgilisi corona semptomları gösterdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hamile olan sevgilisi Carrie Symonds'un corona semptomları gösterdiği ortaya çıktı.

20:54 -
Haberler Dünya
Boris Johnson’ın hamile sevgilisi corona semptomları gösterdi

İngiliz The Sun gazetesindeki habere göre, İngiltere Başbakanı Johnson’ın hamile olan sevgilisi Carrie Symonds corona virüsü semptomları gösterdi.

Johnson geçtiğimiz hafta yapılan testlerde corona pozitif çıkmıştı şimdi ise 32 yaşındaki hamile sevgilisi semptom gösterdiğini belirten bir açıklamada bulundu.

“TESTE İHTİYAÇ DUYMADIM”

Carrie sosyal medyadan yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftayı corona virüsü semptomları nedeniyle yatakta geçirdiğini belirtti.

7 günlük bir dinlenmenin ardından şu an kendini daha güçlü hissettiğini belirten Carrie düzelme sürecinde olduğunu ifade etti.

Carrie mesajında corona için test yaptırma ihtiyacı duymadığını da bildirdi.

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Son güncelleme: 21:01 04.04.2020
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