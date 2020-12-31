Boris’in babası vatandaşlığa başvuruyor: Anne tarafım Fransız

İngiltere sancılı bir sürecin ardından Avrupa Birliği’nden anlaşmalı bir şekilde ayrılırken, Başbakan Boris Johnson’ın üzerinden büyük bir yük kalktı.

Johnson’ın AB’yle bağları koparmasının ardından aile içinden sürpriz bir hamle geldi. Johnson’ın 80 yaşındaki babası Stanley Johnson, Fransız vatandaşı olmak için harekete geçti.

Avrupa Parlamentosu eski üyesi olan baba Johnson, aile köklerinin Fransa’ya uzandığını söyledi. Fransız pasaportu almak istediğini belirten Johnson, “Eğer doğru anladıysam ben Fransızım. Annem Fransa’da doğdu. Onun annesi ve büyükbabası kesinlikle Fransız. Bu benim olanı geri almak gibi ve beni oldukça mutlu ediyor” dedi.

ALİ KEMAL’İN TORUNU



Açıklamasını Fransızca yapan baba Johnson, “Ben her zaman Avrupalı olacağım. Orası kesin. Kimse İngiliz halkına siz Avrupalı değilsiniz diyemez. Avrupa Birliği’yle bağlara sahip olmak önemli” diye konuştu.

Stanley Johnson, Milli Mücadele karşıtı yayınlarıyla tanınan Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal’in torunu olarak Türk kamuoyu tarafından da biliniyor.