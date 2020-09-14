Boris’ten İngilizleri kızdıran hareket! Uyarılara rağmen oğluna vaftiz töreni yaptı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında vaka sayısında kritik artış görülen İngiltere’de getirilen kısıtlamalara rağmen, Başbakan Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds’ın, oğulları Wilfred Lawrie Nicholas için gizlice vaftiz töreni düzenlemesi tepkilere neden oldu.

Vaftiz törenine aile üyeleri ve dostlarının katıldığı ifade edilirken, İngiliz medyası birçok vatandaşın “Kısıtlama varken Başbakan neden vaftiz töreni düzenliyor?” şeklinde tepki gösterdiğini yazdı.

‘ÇOK ÖZEL BİR ANDI’

Törene katılan çifte yakın bir kaynak ise, “Boris ve Carrie’nin bu yıl yaşadığı o kadar şeyden sonra Wilfred’ı vaftiz etmek çok özel bir andı. Bu anı az sayıda insanla paylaştılar. Çok özel bir an olduğu için fotoğraf yayınlamayı planlamıyorlar” dedi.

Corona virüsüne yakalandıktan sonra zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 29 Nisan'da beşinci kez babalık sevincini tatmıştı.